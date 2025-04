| Sobotna priloga PREMIUM

Upanje: zadnji Frančiškov testament

Za njim so ostala močna sporočila in dejanja, odprta srca tistih, ki se jih je dotaknil. Za njim so ostale knjige, sploh zadnja z naslovom Upanje.

Galerija Frančišek je verjel, da ima umetnost dar preroškosti. FOTO: Pizzoli Alberto/AFP