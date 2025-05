Glasba je osrednji univerzum človekovega bivanja

V nadaljevanju preberite:

Kakšno vlogo ima glasba globoko v našem življenju, od prvih do zadnjih dni? Jude Rogers v svoji inteligentni, poučni in ganljivi knjigi The Sound of Being Human na to vprašanje odgovarja s pomočjo skladb, pri čemer se posvetuje z glasbeniki, nevrologi, psihologi, sociologi in zdravniki, vplete pa tudi družinske spomine. Vse to je strnjeno na manj kot tristo straneh imenitnega čtiva.

Posvetila jo je mali Jude, ki je nekoč bila – in svojemu očetu. Začne pa se z opisom jutra, ko se na pragu poslavlja od očeta, ki ga bo videla zadnjič. Odpravlja se namreč na operacijo, ki naj bi bila dokaj rutinska. »Sporoči mi, kdo se bo povzpel na vrh glasbene lestvice!« oče zakliče Jude. Med posegom umre.