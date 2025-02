Telo je ključno in neskončno pomembno za umetnost. Tudi za mojo umetnost

V nadaljevanju preberite:

Je utemeljitelj retrogardističnega postopka v gledališču, v katerem se združujejo principi umetnostnih avantgard 20. stoletja. Z njimi je gledališče iztrgal primatu besede, psihologije in mimezisa. Z drugo fazo, postgravitacijsko umetnostjo, je gledališče seglo onstran človeškega življenja in Zemlje. Njegova fanatična zavezanost umetnosti, lucidnost in neizprosnost pri doseganju najvišjih standardov globoko zaznamujejo slovensko gledališko krajino in vplivajo na generacije umetnikov.