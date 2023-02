V nadaljevanju preberite:

Evropski parlament je ta teden potrdil predlog, da naj v Evropi po letu 2035 ne bi več prodajali avtomobilov z notranjim zgorevanjem. Že tam, pa tudi v razpravah po vsej EU, so nekateri opozorili na posledice take odločitve. Glede na dejstvo, da proizvodnja in prodaja električnih vozil cenovno pomeni večkratnik tako proizvodnih kot nakupnih stroškov, so povedali, pomeni, da si bodo lastna vozila v prihodnosti lahko privoščili le še bogati.

V Sloveniji, ki se levi v državo večnih zaostankov, tranzicij in politično prepletenih »prigrabizacij«, zelena ideologija prav na podlagi novega kapitalskega vala zelenih investicij lahko pomeni vstopnico v drugorazredne države, ki v dobrih desetih letih brez socialnih posledic ne bodo mogle zagotoviti novih zahtevanih standardov.