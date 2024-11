Iz starih barak na prisilno pot v Novi Barak

V nadaljevanju preberite:

V Novem Baraku naj bi zrasle samostojne hiše, toda prihaja zima, ki je med Kirgizi ostra, saj gre za gorato državo s sedemtisočaki, o mestu sredi ničesar pa za zdaj ne duha ne sluha.

Morda bi zapleteno in precej banalno uganko krajanov Baraka, mesteca iz Srednje Azije ob svilni cesti, najlažje razložili s trivialno primerjavo iz Slovenije.

Za lažjo predstavo: Kanal ob Soči leži zelo blizu Italije, Sladki Vrh tik ob meji z Avstrijo, Dobrovnik streljaj od Madžarske in Dobova dober kilometer od Hrvaške. To so slovenski obmejni kraji s približno tisoč prebivalci in zanje vemo vsi. Predstavljajte si: z vrha države pride ukaz, da bodo vaše mesto v enem letu za nekaj kilometrov preselili. Na drugi strani meje bodo zgradili »Novi Kanal« in »Novo Dobovo«. Seveda je v Baraku ob uzbekistansko-kirgiški meji, ki je doslej veljal za eno od mnogih srednjeazijskih enklav, situacija precej drugačna (ker je pač enklava), a revni prebivalci so kljub temu razdvojeni. Dobesedno. Po dekretu kirgiškega predsednika Sadirja Japarova so se morali do 31. avgusta, ko je državni praznik neodvisnosti, preseliti. Za referendum v teh odmaknjenih koncih še niso slišali.