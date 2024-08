Kaj je ženska?

V nadaljevanju preberite:

Snemimo boksarske rokavice, stopimo iz ringa, odmaknimo se od olimpijskih iger – in že smo v vsakdanjem življenju, soočene z vprašanji, zakaj moramo imeti ženske tukaj, v tem moškem svetu, stisnjene pesti in biti pripravljene udarjati po mlinih na veter, vsakič, ko nas bombardirajo s simboličnimi x-si in y-ni, ki si prizadevajo postaviti piko na definicijo našega bistva. In zakaj moramo biti ves čas opazovane skozi ogromna povečala, skozi katera se vidi vsaka dlačica pod neobrito pazduho, ki pa še vedno ne najdejo odgovora na vprašanje: »Kaj sploh je ženska?«