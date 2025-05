Socialnih pomoči ne bo, če romski otroci ne bodo hodili v šolo

Državni zbor je po več zavrnitvah potrdil dve pomembni spremembi zakonodaje – noveli zakona o socialnovarstvenih prejemkih ter zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Ključna novost obeh je jasna: obiskovanje osnovne šole postaja pogoj za prejemanje otroških dodatkov in denarne socialne pomoči.

»Mestna občina Novo mesto je skupaj z drugimi občinami jugovzhodne Slovenije in Posavja ena ključnih pobudnic sprememb zakonodaje in odobrava sprejetje omenjenih novel kot simbolnega in praktičnega koraka k urejanju pereče romske problematike, ki je v tem delu Slovenije že dolgo prisotna, a velikokrat prezrta,« pravi Gregor Macedoni, župan mestne občine Novo mesto.

»Čeprav pozno, gre za jasno sporočilo: šolanje je temeljna vrednota,« pravi Gregor Macedoni. FOTO: Jan Šuštar

Župani enajstih občin jugovzhodne regije, kjer živijo Romi, so leta 2023 po desetletjih opozarjanja vlad, da se položaj slabša in da potrebujejo rešitve, vložili zakonodajno pobudo za reševanje romske problematike, za katero so zbrali ne samo 5000 potrebnih, ampak kar 31.000 podpisov.

Predlagali so spremembe štirih zakonov: zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakona o socialnovarstvenih prejemkih, zakona o urejanju trga dela in zakona o voznikih. Toda vlada je predlog zavrnila.

Korak v pravo smer

Zdaj pa je državni zbor potrdil spremembi dveh zakonov, ki pomenita pomemben korak v pravo smer. Odločilno vlogo pri sprejetju sprememb so odigrali vztrajni posamezniki ter nekateri poslanci. »Ključna za sprejem je bila, poleg dosedanje podpore opozicijskih NSi in SDS, podpora v delu koalicije, torej s polno podporo SD in delno podporo Gibanja Svoboda, medtem ko so poslanci Levice obstruirali glasovanje,« pravijo v Novem mestu.

V mestni občini Novo mesto opozarjajo, da kljub sprejetim spremembam na državni ravni še vedno opažajo veliko nepoznavanje dejanskega stanja problematike. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Čeprav pozno, gre za jasno sporočilo: šolanje je temeljna vrednota. Sprejeti ukrepi dajejo nekaj upanja, da bomo začeli z zakonodajnimi orodji reševati dolgo zanemarjano problematiko,« pravi Gregor Macedoni. S potrjenimi spremembami zakonodaje se (še) ne ureja področje nekaznovanosti prekrškov in (ne)plačevanja glob ter (ne)plačevanje storitev javnih gospodarskih družb, opozarja novomeški župan in dodaja, da so župani poleg navedenega dodatno predlagali tudi spremembe na trgu dela, kjer naj bi zagotovili krajšo pot za brisanje iz evidenc aktivnih iskalcev zaposlitve.

Državni zbor je sprejel spremembe dveh zakonov.

Minimalni pogoji za opravljanje vozniškega izpita

»Četrta pobuda, ki smo jo oblikovali župani, pa je, da se uveljavijo strožji pogoji za pristop k opravljanju vozniškega izpita. Predlagamo končan najmanj sedmi razred osnovne šole kot minimalni pogoj za varno vključevanje v promet,« pravi novomeški župan.

Pobude enajstih županov so bile kvalitetno pripravljene in vsebinsko domišljene, dodaja: »Pričakujem, da bodo preostale pobude županov prej ali slej aktualne in bodo prišle v proceduro državnega zbora. Mi moramo samo vztrajati in tudi bomo. Alternative ni.«

V mestni občini Novo mesto opozarjajo, da kljub sprejetim spremembam na državni ravni še vedno opažajo veliko nepoznavanje dejanskega stanja problematike. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V mestni občini Novo mesto opozarjajo, da kljub sprejetim spremembam na državni ravni še vedno opažajo veliko nepoznavanje dejanskega stanja problematike. To se še posebej kaže v izjavi poslanke Sare Žibrat z razprave na 30. redni seji državnega zbora, »da ne bi zaupala županu, ki še ni stopil v romsko naselje, da bo vedel, kaj se dogaja«.

»Pričakujem, da bodo preostale pobude županov prej ali slej aktualne in bodo prišle v proceduro državnega zbora. Mi moramo samo vztrajati in tudi bomo. Alternative ni.« Gregor Macedoni

Zato ji je Macedoni poslal dopis z zahtevo po pojasnilu, katerega župana obtožuje, da še ni bil v romskem naselju. »Sam vam sporočam, da je vaša trditev v primeru vseh enajstih županov dolenjskih, posavskih, belokranjskih in ribniško-kočevskih občin neresnična,« je zapisal Macedoni v pozivu Sari Žibrat.

Pisanje je končal z mislijo, da poslanka v skladu z etičnim kodeksom za poslance in poslanke državnega zbora opravlja svoje delo vestno, pravično in pošteno, zato pričakuje, da bo v kratkem na naslov njegovega kabineta poslala pojasnilo o svoji trditvi.