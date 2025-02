Trump in Netanjahu zavidata Putinu, ker nima skrbi z nacionalnimi sodišči

V nadaljevanju preberite:

Karim Khan, tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča, nima več vstopa v ZDA. Če ima po naključju v ZDA kakšno premoženje, je to zamrznjeno. Prepoved vstopa si je prislužil, ker je resno opravljal svoje delo, delo, ki mu ga je zaupalo več kot 120 držav sveta. Preverjal je trditve, da je v Gazi prišlo do vojnih hudodelstev. Ko je njegova ekipa zbrala dovolj dokazov, je sodišču predlagal, naj to izda naloge za pridržanje predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja in njegovih pajdašev. Sodišče bi potem dokončno ugotovilo, ali dokazi haaškega tožilca res govorijo o vojnih hudodelstvih.

Ker je tožilec Karim Khan opravljal svoje delo, je v ZDA persona non grata. Zato pa je Benjamin Netanjahu, politik, za katerega Khan trdi, da je zagrešil hudodelstva, pri Trumpovih cenjen gost ...