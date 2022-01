Ko rečemo človek, mislimo moškega?

V članku preberite:

- Ko Perezova piše o zgodovini, omenja renesanso, ki jo razumemo kot razcvet kulture in civilizacije, a ne za ženske, saj so bile takrat povsem izključene iz umetniškega sveta. Tudi razsvetljenstvo, ki je začelo poveličevati razum, znanost, napredek in humanizem, se je sicer borilo za človekove pravice, a je zelo omejilo pravice žensk.

- V knjigi Ženski možgani Louann Brizendine opisuje, da žensko v življenju vodijo predvsem hormoni in ne pamet, po njenem mnenju smo velike hormonske motnje. Prav tako je prepričana, da je glavni cilj deklic ta, da ugajajo okolici, zato so prilagodljive in znajo z obrazov zelo dobro razbirati čustva.

- Življenjskega pomena je dejstvo, da lahko enaka zdravila na moške delujejo drugače kot na ženske, različno se odzivamo tudi na stres. Nekateri znanstveniki menijo celo, da bi morali imeti cepiva proti gripi in najbrž zdaj tudi proti covidu-19 za ženske in moške.