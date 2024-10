(KOLUMNA) Pravilna pot do drugega bloka Neka

V nadaljevanju preberite:

Slovenija bo konec novembra izvedla posvetovalni referendum o drugem bloku jedrske elektrarne. Referendum se bo zelo verjetno sprevrgel v politično obračunavanje in prepričevanje.

Če se hočemo pravilno odločiti, moramo dobiti odgovore na vprašanja, kakšna bo struktura in kolikšna bo poraba energije čez približno dve desetletji, ko naj bi zaživel drugi blok, kakšna bo v tej strukturi vloga električne energije, kje, kako in kdo bo pridobival električno energijo, kdo in kakšni bodo porabniki električne energije. Pa tudi kako bo deloval evropski energetski trg, kakšna bo razpoložljivost električne energije in seveda kakšna bo njena cena. Odgovori na ta vprašanja pa v članku.