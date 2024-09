Od elektrarne do kupca se cena skoraj potroji

V nadaljevanju preberite:

Prihodnje leto naj država ne bi več nadzorovala cen električne energije, kar povzroča strah, da se bodo cene na položnicah za električno energijo opazno zvišale. Toda postavlja se vprašanje, zakaj so položnice že zdaj tako visoke.

V nadaljevanju preberite kakšne so cene, zaslužki in dobički elektrarn, veletrgovcev in prodajalcev končnim kupcem.