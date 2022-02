Leto samote, leto sramote

V nadaljevanju preberite:

Načrt operacije Sava je zelo precizen, motiviran in domišljen. Kot sta novinarsko raziskala medija Necenzurirano in partnerski medij na Madžarskem 24.hu, gre prodaja neposredno v interes Viktorja Orbána prek mreže akterjev, ki pa so povezane z Orbánovo družino. Gre za hobotnico, katere del je v tem primeru tudi Janez Janša.