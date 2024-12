Maruša Bradač: astrofizičarka, raziskovalka nastanka vesolja

V nadaljevanju preberite:

Galaksija Firefly Sparkle oziroma Roj kresničk z nekaj domišljije spominja na božično drevesce z svetlečimi raznobarvnimi bunkicami, za katere so astronomi ugotovili, da gre za deset ločenih zvezdnih kopic, ki se razlikujejo po starosti in fazi nastanka. Mednarodna ekipa astronomov jo je opazovala z najboljšim teleskopom, ki ga premore človeštvo, to je vesoljskim teleskopom James Webb (ki je z Zemlje odpotoval na božični dan leta 2021), in dognala nekatere presenetljive značilnosti, kar jim je prineslo objavo znanstvenega članka v reviji Nature, eni najprestižnejših znanstvenih revij na svetu. Pri raziskavi so sodelovali tudi slovenski znanstveniki, profesorica dr. Maruša Bradač, raziskovalec dr. Nicholas Martis in doktorski študent Gregor Rihtaršič s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki so bili odgovorni za analizo podatkov gravitacijskega lečenja in interpretacijo razvoja zvezdnih kopic.

»Firefly Sparkle je kot časovni stroj, ki nam omogoča, da vidimo vesolje, ko je bilo staro le 600 milijonov let. To odkritje je ključno za razumevanje, kako so se prve galaksije oblikovale in razvijale,« je ob objavi pojasnila prof. dr. Maruša Bradač, soavtorica raziskave in ena vodilnih raziskovalk na področju zgodnje astrofizike (podrobnejšo predstavitev raziskave pričakujte v četrtkovi Znanosti).