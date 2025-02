Nezanesljiva domneva, da imamo v Beli hiši slovenskega angela varuha

V nadaljevanju preberite:

Izraelska desnica ne skriva namer tudi za priključitev Zahodnega brega in pričakovanj, da bo pri tem dobila Trumpovo podporo. S krepitvijo ideje o njegovi priključitvi se zanj v Izraelu vse pogosteje omenjata imeni Judeja in Samarija – biblični imeni, ki naj bi legitimirali izraelske ozemeljske težnje. Trumpov novoimenovani veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee pa je že pred časom izjavil, da Cisjordanija ne obstaja, kakor tudi ne palestinska identiteta. Videti je, da se fokus regionalne in širše pozornosti iz Gaze prenaša na Zahodni breg. Za prebivalce razrušene Gaze je Trump sicer predlagal izselitev v sosednji Egipt in Jordanijo.

V minulih mesecih je bilo v svetu ob podobah, ki so prihajale iz Gaze, slišati precej kritik na račun Bidnove administracije, češ da je Izrael vseskozi zalagala z orožjem in premalo pritiskala na Netanjahujevo vlado, da bi bila pripravljena bolj blažiti nevzdržni humanitarni položaj palestinskih civilistov. Ti so se, ne prvič, znašli med kladivom in nakovalom. Vsebino začasne januarske prekinitve ognja je Biden sicer predložil že maja lani in se tudi zavzel za rešitev v obliki dveh držav.