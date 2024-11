Kar je slabo za EU in Nato, je slabo tudi za Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Med Evropejci je kar nekaj bojazni glede tega, kaj bo Evropi prinesel drugi mandat Donalda Trumpa v Beli hiši. Ameriški volivci se očitno niso odločili le proti inflaciji in emigraciji, ampak tudi za manj tesne vezi z zavezniki, za manj ameriških vojakov v tujini in manj pomoči Ukrajini. Na starem kontinentu pa je nemalo tistih, ki v Trumpu vidijo pomembnega zaveznika v nasprotovanju ilegalnim migracijam, pri ohranjanju tradicionalnih družinskih vrednot, tistih, ki imajo dvome o prehitri zeleni tranziciji in so antiwoke.