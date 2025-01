Svet na prelomnici, slovenska strategija le malce spremenjena

V nadaljevanju preberite:

Republika Slovenija je malo pred koncem lanskega leta dobila najnovejšo strategijo svoje zunanje politike, šesto po vrsti – se pravi nekakšen nacionalni načrt, ki bi za naslednjih nekaj let predstavljal vodilo za naše delovanje v mednarodni skupnosti. Običajno strategijo sestavljajo cilji in načela pa tudi metode delovanja, s katerimi se skušajo uveljaviti oziroma zadovoljiti naši interesi v tujini.

Od prejšnje strategije so sicer minila le tri leta. Strategije naj bi običajno trajale od pet do deset let. Treba pa je priznati, da se svet nahaja v prelomnih časih, da je v mednarodni skupnosti prišlo do večjih sprememb, do novih prerazporeditev moči in zaostritev, med katerimi prednjačita vojni na evropskem vzhodu in Bližnjem vzhodu. In prišlo je seveda tudi do menjave vlade na Gregorčičevi.