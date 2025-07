Noč čarovnic v Zagrebu: Fašizem kot performans

V nadaljevanju preberite:

Zavedati se moramo, da je bil fašizem v zgodovini eno od prvih gibanj, ki je za ustvarjanje svoje ideologije izkoristilo moč filma, množične medije in estetiko. Današnje srečanje črnomajčnikov v Zagrebu prav tako uporablja estetiko, ko oblikuje svoje mite, ki so v besedah videti kot strastno izražanje ljubezni do domovine in cerkve, z ikonografijo pa nakazujejo, da tudi ta performans lahko vodi v novi fašizem.

Thompsonov koncert zato ni bil nedolžna maškarada, ki omogoča njegovim privržencem, da se malo poveselijo, ampak znamenje, da živimo v času, ko se je zgodil razpad vere v mednarodno pravo, ko so pozabljene grozote iz druge svetovne vojne, ko je spet sprejemljiv genocid in ko se gradijo novi nacionalistični miti o ponovnem rojstvu naroda.