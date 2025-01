Novinarji so slepi potniki na platformah revolucionarne osvoboditve

V nadaljevanju preberite:

Odkar je Elon Musk kupil platformo twitter (zdaj X), raziskovalci ugotavljajo, da se vse bolj objavljajo desničarske ekstremistične vsebine. Platforma, ki pomembno vpliva na globalni javni diskurz, je v kratkem času postala žarišče sovraštva, agitacije in dezinformacij. Zuckerbergova megakorporacija Meta sledi X-u in bo po vsem svetu prenehala sodelovati z neodvisnimi organizacijami za preverjanje dejstev, za katere so bile pogodbe z Meto pogosto temeljni vir dohodkov. Odločitev je Zuckerberg »pojasnjeval« s prepričanjem, da je pristop podjetja k moderiranju vsebine na platformah prepogosto »povzročal cenzuro«.

Med »cenzuriranimi« objavami so bile tudi tiste, ki so vključevale trditve, da demokrati uvažajo nezakonite volivce in da so bile volitve leta 2020 ukradene Trumpu, ki so kljub temu zbrale milijarde ogledov. Zlasti med pandemijo covida (torej ob koncu prvega Trumpovega predsedniškega mandata) se je Facebook – upravičeno – hvalil, da je neodvisno preverjanje dejstev upočasnilo ali preprečevalo širjenje dezinformacij.