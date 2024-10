Podatki kot sredstvo za nadzor in usmerjanje posameznikov in družbe

V nadaljevanju preberite:

V sodobni družbi, kjer vsako naše dejanje na spletu pušča digitalni odtis, se zastavlja vprašanje, kako procesi kvantifikacije in upodatkovanja spreminjajo družboslovne znanosti in naše razumevanje sveta nasploh. »V dobi digitalizacije se družboslovje sooča z velikimi izzivi, kako izkoristiti nove tehnologije za boljše razumevanje družbenih odnosov, in ob tem s pomembnimi epistemološkimi in etičnimi vprašanji, ki jih sprožajo novi raziskovalni pristopi in tehnologije,« opozarja akademik prof. dr. Slavko Splichal, predstojnik Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Te probleme obravnava tudi v nedavno izdani monografiji Upodatkovanje javnosti in mnenjske tehnologije. Delo je razširjena in predelana izdaja angleške knjige Datafication of public opinion and the public sphere: How extraction replaced expression of opinion, ki je izšla leta 2022 pri založbi Anthem, v slovenščini pa sta knjigo izdali Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Založba FDV v knjižni zbirki Javnost.