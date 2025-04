Oliver Frljić: Mislim, da moramo radikalno nekam drugam

V članku lahko preberete:

V njegovih predstavah smo priča družbenemu uporu proti nacionalizmom vseh vrst, politiki katoliške cerkve, kapitalizmu, slepoti, ki jo proizvaja, in revščini, ki jo pušča za seboj, homofobiji, posledicam kolonializma, patriotizmu in melanholiji. Kot režiser, avtor, igralec in teoretik deluje na Hrvaškem, na območju nekdanje Jugoslavije in širše, po vsej Evropi. Preteklih nekaj let je režiral pretežno v gledališčih nemško govorečega prostora, a ne samo. Trenutno v SMG pripravlja predstavo Inkubator. V sredo, 23. aprila, bo v Cankarjevem domu gostoval na Kritičnem kabaretu.



Pravkar se je iz Berlina vrnil v Zagreb. Prvi vprašanje: »Pri katerem projektu trenutno sodelujete v gledališču Maxim Gorki?«

Odgovor: »Ob 110. obletnici armenskega genocida Atom Egoyan skupaj s svojo ženo Arsinee Khanjianis postavlja predstavo Donation, pri kateri sodelujem kot umetniški svetovalec. Avtor kritično spregovori o svoji identiteti in prepričanju, da je družbo, iz katere izhaja – Armenija –, možno razmeroma hitro demokratizirati. Arsinee gleda na svojo aktivistično preteklost in nje rezultate z neusmiljenim kritičnim očesom.«