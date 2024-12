Sobivanje ni le utopija. Brez sodelovanja tudi evolucije ne bi bilo

V nadaljevanju preberite:

Letošnji festival ISSA – Šole družbene avtonomije, je bil sestavljen iz številnih predavanj, predstav, diskusij, delavnic, branj, netipičnih izletov po otoku, delovnih akcij, projekcij filmov in, kot pravijo v Šoli, dnevov, ko je bilo »vsega po malo«.

»Mediteran, kakršen je bil nekoč,« tako šola, »se korenito spreminja. V zadnjih 2400 letih, odkar je bila starodavna Issa ustanovljena na otoku Visu, se je gladina morja dvignila za dva metra. Znanstveniki napovedujejo, da bi se lahko v manj kot sto letih, do leta 2100, dvignila za en meter. Hkrati se Sredozemlje segreva za 20 odstotkov hitreje od svetovnega povprečja.«

Prav v tem Mediteranu, na enem v Jadranskem morju od celine najbolj oddaljenih otokov, je bila pred dvema letoma ustanovljena ISSA – Šola avtonomije. Z idejo o edinstveni šoli prihodnosti so začeli rekonstrukcijo stare kamnite hiše in čiščenjem treh hektarjev zanemarjenega zemljišča, poraslega z makijo in borovim gozdom ...