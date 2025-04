Pionirska ameriška ekspedicija na Grenlandijo

V nadaljevanju lahko preberete:

Ko je ameriški podpredsednik JD Vance pripotoval na Grenlandijo, do ameriškega vesoljskega oporišča Pituffik, je ameriške vojake nagovoril z robato ugotovitvijo, da je »mrzlo kot drek«. Družbo mu je delala soproga Usha, v ekspediciji sta bila, med drugimi, še svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz in minister za energijo Chris Wright. Po prvotnih načrtih naj bi se Vance na Grenlandiji, avtonomnem območju, ki spada pod dansko krono, mudil več dni. Izkazalo pa se je, da na Grenlandiji – razen ameriških vojakov, ki so bazo Pituffik naselili leta 1953 – ni nikogar, ki bi sprejel člane ameriške ekspedicije. JD Vance je med obiskom ugotavljal, da Danska slabo skrbi za Grenlandijo, potem pa se je na mrazu nastavil fotografskim objektivom.

Fotografija na naslovnici Sobotne priloge, na kateri je upodobljen ameriški podpredsednik, se zdi znana. Ameriški državnik z dvignjeno roko spominja na spomenik, ki stoji v Pjongjangu. Spomenik upodablja utemeljitelja sodobne Severne Koreje Kim Il Sunga, ki z dvignjeno roko kaže proti prihodnosti.