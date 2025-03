Evropa postala motnja v ljubezni med Washingtonom in Moskvo

V nadaljevanju preberIte:

Ameriški predsednik Jimmy Carter je oktobra 1979 podpisal zakon, s katerim so ZDA ustanovile ministrstvo za izobraževanje. Institucija je začela poslovati maja 1980. Ministrstvo za izobraževanje je bilo najmanjše ministrstvo v ameriški zvezni administraciji. V okviru institucije so delovali oddelki, pristojni za načrtovanje izobraževanja, državljanske pravice, varnost, pomoč otrokom s posebnimi potrebami, inovacije, izboljšave ... Lani je proračun ministrstva tehtal nekaj manj kot 240 milijard dolarjev.

Donald Trump je to zvezno institucijo z ukazom ukinil. Predsednikov podpis pod ukazom je dolg kakšnih deset centimetrov. Ob ukinitvi ministrstva za šolstvo je poskrbel za dekoracijo. V vzhodno sobano Bele hiše so pripeljali učenke in učence, da bi ob podpisovanju ukaza ploskali in izražali veselje. Otroci so na papirje narisali srčke in podobne okraske in se veselili, ker zveznega vladnega resorja, ki je 45 let skrbel za stanje ameriškega šolstva, ne bo več. Poslej se bodo z izobraževanjem ukvarjale vladne institucije v posamičnih zveznih državah, ameriška federacija pa se je ukvarjanju z izobraževanjem odrekla.