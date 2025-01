Praznična Rusija: ubijanje iz dolgočasja

V nadaljevanju preberite:

Vladimir Putin je na vprašanje, zakaj je Rusija napadla Ukrajino, tik pred prazniki cinično odvrnil: »Iz dolgočasja! Nekaj se pač mora dogajati!« Je potemtakem nenavadno, da je ena najbolj priljubljenih ruskih (opozicijskih) novoletnih karikatur tista, na kateri možakar resignirano obrača koledar, na njem pa je, naj stori karkoli, vedno zgolj 24. februar? Dan, ko je Moskva pred tremi leti brutalno krenila proti Kijevu ...

Rusija je tokrat praznovala nenavadno dolgo, od novega leta do pravoslavnega božiča. Milijoni državljanov so se na delovna mesta tako vrnili šele ta četrtek. Toda tudi tokratni prazniki so bili zaradi vojne drugačni od prejšnjih. Rdeči trg, kjer sem v živo dočakal prelomni novi leti 2000 in 2001, je že tri leta zapored zaprt za novoletna rajanja. Velika množica razposajenih ljudi tik pod kremeljskim obzidjem, ki so tod vsako leto nestrpno čakali na praznični ognjemet in ob bitju velike kremeljske ure potem radoživo razbijali steklenice (sovjetskega) šampanjca, bi lahko postala prenevarna za oblast. Ta se namreč vse bolj boji množičnih (revolucionarnih) shodov po ukrajinskem zgledu. Trg je bil iz varnostnih razlogov zato tudi letos zaprt od silvestrskega večera pa vse do zgodnjega novoletnega jutra. Za rajanje je bilo tako treba poiskati druge ulice in trge v prestolnici.