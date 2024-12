(KOLUMNA) V ZDA bodo dobili novo Muskovo (in ne Trumpovo) vlado

V nadaljevanju preberite:

Tik pred prazniki, bilo je dvajsetega decembra, je svet praznoval mednarodni dan solidarnosti. Solidarnosti, ki je temelj sobivanja in razumevanja med ljudmi. Toda ali se je v vrtincu tesnobne potrošniške mrzlice in neumnih reklam kdo sploh spomnil na ta pomemben datum? Na soljudi? Na tiste, ki so že mesece brez strehe nad glavo? Na otroke, ki zaradi vojne ne morejo v šolo? Na bolnike, ki mesece čakajo, da pridejo na vrsto pri zdravniku? Ni jih bilo veliko.

Še mediji so o dnevu solidarnosti v glavnem molčali. Pa ne bi smeli. Zato, ker solidarnost, kot smo jo poznali nekoč, danes očitno ni več vrednota. Brutalni neoliberalizem namreč nagrajuje in promovira samo še pohlep, sebičnost, cinizem in željo ugajati tistim zgoraj.