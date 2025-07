Sila pregrevanja, sila hlajenja

V nadaljevanju preberite:

Če bi leta in meseci tekmovali med sabo, bi bil letošnji junij na tretjem mestu. Tretje mesto bi zasedel v kategoriji najbolj vročih mesecev v zgodovini meritev. Podatkovne zbirke z meteorološkimi podatki obstajajo nekako od leta 1850. Januar 2025 je bil najbolj vroč do zdaj. Februar se je uvrstil na tretje mesto v 175 letih. Marec, april in maj so bili na drugem mestu. Junijski rezultat moramo postaviti ob bok juniju 2024 in 2023. Lanski in predlanski junij sta bila najbolj vroča junija v zgodovini meritev. Besedna zveza podnebne spremembe ne pove prav veliko. Več pove jasnejša oznaka: globalno segrevanje. Lahko bi rekli segrevanje, lahko bi rekli kuhanje, praženje. Požiganje. Rastline, pomembne tudi za prehrano živih bitij, so zaradi suše marsikje požgane.