Tedni, ko se s Trumpovimi ukazi zgodijo desetletja

V sredo, 9. aprila, ob 15.37 po lokalnem času, je ameriški predsednik na svoje družabno omrežje zapisal: »TO JE ODLIČEN ČAS ZA NAKUP!!!« V sporočilu se je podpisal s kratico DJT. Slabe štiri ure pozneje, ob 19.17, je prek istega komunikacijskega kanala sporočil, da je kitajski določil dodatne carine. Hkrati je zapisal, da je za 90 dni, ko bodo potekala pogajanja, zamrznil zvišanje carin za nekitajski del planeta.

Ob 15.37, ko je v besedilu, zapisanem s kričečimi črkami, sporočil, da je odličen čas za kupovanje vrednostnih papirjev, je newyorška borza še poslovala. Triindvajset minut pozneje se je delovnik na borzi končal. Ko je Donald J. Trump mestu in svetu sporočil, da zaostruje carinsko vojno s kitajsko, je bila borza zaprta. Krivulje, ki ponazarjajo gibanja delniških tečajev, so spominjale na kardiogram pacienta s srčno aritmijo. Tako kot je na delniške trge učinkovala razglasitev carinske vojne, je prinesla učinke tudi razglasitev prekinitve ognja na carinski fronti. Kakšne dobičke so pobasali tisti, ki so razumeli namig, da je odličen čas za nakup?