(KOLUMNA) Skrbi Heroda Velikega

Osrednji lik na slovenski politični desnici tudi po ustanovitvi Logarjevih Demokratov ostaja Janez Janša. Stranka, ki jo je pred tednom dni ustanovil Anže Logar, se kaže kot dete, spočeto v političnem incestu. Potem ko je (bilo) jasno in razvidno, da je bila stranka zasnovana v dogovoru med Janšo in Logarjem, ni več jasno, ali je prvi s tem dogovorom še zadovoljen in ali se po naročenem Logarjevem projektu že ne čuti ogroženega. Razlog bi utegnil biti v tem, da se je Logarjev všečni populizem v zadnjih dveh letih, torej od njegove predsedniške kandidature, kazal kot »gazela«, kot hitreje rastoče »podjetje« od Janševe SDS.