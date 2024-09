Smeti na arheološkem najdišču, nad njimi tisoči galebov

V nadaljevanju preberite:

Nedaleč od Beograda, na nekdanjem arheološkem najdišču starodavne vinčanske civilizacije, je eno največjih odlagališč smeti v Evropi – Vinča. Srbski režiser Nemanja Vojinović je na njem našel zbiralce plastičnih steklenic, stekleničarje, ki se borijo za preživetje v postapokaliptični pokrajini odlagališča. Prihajajoča modernizacija prinaša nove izzive za to pisano skupnost in vsakega posameznika v njej. V nekaj desetletjih je Vinča postala drugo največje smetišče v Evropi in med večjimi v svetu. Zaprli so ga šele leta 2021 oziroma 2022. Takrat so svojo prihodnost zapustili tudi pobiralci plastenk.