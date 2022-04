Stare račune se plača v rubljih

V nadaljevanju preberite:

Janša se je tik pred volitvami znašel v vlogi ukleščenega zajca, stisnjenega med EU (ZDA) in Madžarsko (Rusijo). Na eni strani ga obvezujejo skupna evropska politika in vrednote, na drugi avtokratska »privlačnost« iliberalne demokracije, mrežne korupcije in predmodernih oblastnih vzorcev.