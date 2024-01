Tehnološki preboj, družbeno in politično tveganje

V nadaljevanju preberite:

V poslovnem svetu je umetna inteligenca povzročila pravo evforijo in napovedi o novih priložnostih za inovacije, ki lahko pozitivno prispevajo k vodenju podjetij, izboljšanju delovanja javnih sistemov, reševanju družbenih izzivov in nastajanju podjetniških priložnosti. Opazovali smo lahko porast investicij v vse, kar je dišalo po umetni inteligenci. Microsoft je čez noč vložil deset milijard dolarjev v OpenAI, investitorji pa so razgrabili delnice podjetij, povezanih z umetno inteligenco, in jim dvignili ceno na magično raven. Tržna vrednost družbe OpenAI, lastnice modela chatgpt, je v nekaj mesecih po objavi testnega produkta poskočila z začetne neznatne vrednosti na 86 milijard dolarjev.