Tineta Hribarja navsezadnje ni bilo zraven

V Sobotni prilogi so na začetku članka Tineta Hribarja Od Osvobodilne fronte do Osamosvojitvene fronte objavili fotografijo štirih slovenskih politikov, ki so se 11. julija 1991 – ne po naključju – znašli v fotografovem objektivu in v prvih dveh vrstah nekdanje slovenske skupščine. Urednik in fotograf pokažeta ljudi, ki so igrali izpostavljene vloge pri osamosvajanju Slovenije. To so Janez Janša, Lojze Peterle, Milan Kučan in Dimitrij Rupel. Na tretji strani Hribarjeve polemike sta objavljeni dve fotografiji. Prva, na kateri sedim na tleh, ker mi je nekdo zasedel sedež, prikazuje sprednjo vrsto udeležencev ustanovnega zborovanja SDZ 11. januarja 1991; druga pa Janšo in Bavčarja v uniformah med osamosvojitveno vojno.

Na nobeni fotografiji ni Tineta Hribarja.