Dimitrij Rupel odgovarja Tinetu Hribarju: Romantična politika miroljubnih ljudi

Današnja opozicija se je vrnila k metodam, ki so bile značilne za Prešernov čas: njena publicistična in književna proizvodnja obstaja v strogo določenih političnih in finančnih mejah, v praktičnem in operativnem pogledu je neučinkovita in vse bolj prepričuje samo sebe.

Merila in spričevala današnje slovenske politike so še vedno povezana z drugo svetovno vojno in državljansko vojno in jih Tine Hribar imenuje »tretji veliki razkol v zgodovini Slovencev«.