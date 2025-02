O miru odločajo le še vojni zločinci, ne pa njihove žrtve

V nadaljevanju preberite:

Metamorfoze, ki smo jim priča, so v resnici prav presenetljive. Zunanji minister Sergej Lavrov, ki je vodil delegacijo v Riadu, je še v začetku februarja v reviji Rusija v globalni politiki Trumpov koncept America First (Najprej Amerika) denimo primerjal z nacistično propagando. Združene države je obtožil, da s »kavbojskimi napadi« spodkopavajo mednarodni red, Trumpova retorika pa da boleče spominja na besednjak nacistične Nemčije. »Geslo America First je namreč nenavadno podobno nemškemu sloganu Deutschland über alles [Nemčija nad vsem] za časa Hitlerja,« je zapisal Lavrov. Ta teden pa nenadoma kar ni mogel prehvaliti modrosti ameriške diplomacije, ki je končno le dojela, da ji slabi odnosi z Moskvo lahko zgolj škodijo …