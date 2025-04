Ruski gas in ukrajinska kri: epska zgodba našega časa

V nadaljevanju preberite:

Danes v Ruski federaciji živi 190 narodov. Največ je pravoslavcev, skoraj toliko ateistov (gre za žgoče politično vprašanje, statistike se zelo razlikujejo med sabo). Približno 10 odstotkov je muslimanov (večinoma gre za Tatare iz okolice Kazana), dober odstotek je budistov (večinoma Burjati), v Sibiriji so tudi animisti, nekaj je katolikov itd. Morda mislite, da prebivalci Ukrajine najbolj trepetajo pred divjimi muslimanskimi bojevniki? Čečeni v ruski vojski so sicer resna nadloga (včasih celo za samega carja), a pravo grozo vzbujajo budisti. Prav burjatski vojaki so bili namreč vpleteni v množični pokol v mestu Buča, zaradi katerega je Kijev vložil obtožbo genocida.

Smešno bi bilo, da bi za pokol krivili njihov narod (ki živi na meji z Mongolijo in nima z Ukrajino praktično nobenih stikov, njihove sosedske težave so praviloma povezane s Kitajsko in Mongolijo). Sporna je vloga vere (krožijo posnetki budističnih menihov, ki blagoslavljajo vojake in orožje na poti v Ukrajino). A edini pravi razlog je socialni. Burjatija je eden izmed najrevnejših delov Ruske federacije. Mladi Burjati so pogosto najemniški vojaki, ker so v vojski dobre plače. Če se zgodi nesreča, dobi družina lepo vsoto v zahvalo za življenje moža/sina. V ruskih neodvisnih medijih se pogosto pojavlja izraz »ekonomija smrti«. Skrajna revščina, skrajna dejanja. Burjatija je žal znana tudi po alkoholizmu.