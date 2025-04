V nadaljevanju preberite:

Če bi bili partizani mirovniki in če se zavezniki ne bi uprli Hitlerju z orožjem, bi bil svet danes drugačen. A bo drugačen tudi, če bo Rusiji uspelo prisvojiti Ukrajino in bo zločin agresije nagrajen.

Kratkovidnost tistih, ki so razglasili, da je Ukrajina vojno že izgubila, je enaka tistim, ki so se vdali že prvega dne po napadu na Jugoslavijo ali prvega dne, ko so jugoslovanski tanki vdrli v Slovenijo. Če si Rusija podredi Ukrajino, ne bo več varen nihče, ne Grenlandija pred ZDA ne Slovenija pred skominami katere od sosed, ki je prepričana, da ji kakšen kos našega ozemlja »zgodovinsko pripada«.