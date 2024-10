Videl sem Sirijo, Afganistan, Irak, Ukrajino ... A nič ni hujše kot Gaza

V nadaljevanju preberite:

V vojni ne umirajo samo vojaki in civilisti, temveč tudi zdravniško osebje. Še posebno v Gazi in vse bolj tudi v Libanonu. Plastični kirurg Tom Potokar je pekel v Gazi že izkusil, zdaj se na večtedensko misijo odpravlja v Libanon. Kar pripoveduje, ni prijetno. A še bistveno hujša je realnost, ko skuša maloštevilno zdravniško osebje oskrbeti po sto in več hudo ranjenih ljudi naenkrat.

Po očetovi strani je Slovenec, po mamini Anglež, njegovo celotno ime je Thomas Stephen Potokar. »Moj oče se je rodil v Sloveniji, družina prihaja iz Kamnika. Očetov oče, torej moj dedek, je bil zaprt v Dachauu in je umrl le teden dni pred osvoboditvijo. Moj oče je pobegnil v Italijo in se pridružil britanski vojski. Kasneje je delal v Nemčiji, dokler ni pristal v Angliji. Najprej je delal v rudnikih premoga, a je nato končal študij in se ustalil v Bristolu,« je razlagal.

V intervjuju je med drugim dejal:

- Ko se učiš, kako ravnati z najtežjimi primeri, v nobenem učbeniku ne piše, da so zraven še poškodovani sorodniki, niti nimaš drugih pacientov, ki kričijo od bolečin, niti nad tabo ne letijo vojaški droni in nikjer v bližini ni eksplozij.

- Največji problem je, kam pacienta sploh poslati iz bolnišnice na rehabilitacijo. Vsi ti ljudje imajo uničene domove in so bili v zadnjem letu že večkrat razseljeni. Že odpust iz bolnišnice je zato kompliciran, kaj šele, da se potem vrne do zdravnika, saj bombe padajo ves čas in je vsako premikanje izredno nevarno.

- Nikakor mi pri odraslih ni vseeno, toda ko na urgenco pripeljejo otroka s hudimi krvavitvami, zlomljenimi kostmi in opeklinami, je to nekaj močnejšega. Bili so povsem zdravi in polni energije, a nato se zaradi eksplozije vse spremeni v eni sekundi. Povsem živo se še zmeraj spominjam 18-mesečnega dojenčka, ki mu je eksplozija odtrgala obe nogi.

- Prava plastična kirurgija je zrasla iz vojne kirurgije, predvsem v prvi in drugi svetovni vojni. Domovanje prave plastične kirurgije je zato vojna.