Husam Zomlot: Če mrtve preštevamo v vsaki družini, je jasno, da je to genocid

Sedmi oktober. Dan, ki je spremenil svet. A še najmanj se je spremenilo za palestinsko ljudstvo, največje žrtve zadnjih dvanajstih mesecev. Za ljudi v Gazi je drugače le to, da umirajo še hitreje in bolj množično. Iz Londona se je oglasil Husam Zomlot, palestinski diplomat in ekonomist. Trenutno je palestinski veleposlanik v Veliki Britaniji in eden najbolj prepoznavnih palestinskih glasov na mednarodni sceni.

Rojen je v begunskem taborišču v Gazi leta 1973. Oktobra 2018 je postal vodja misije Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) v Združenem kraljestvu. Na položaj je prišel ravno med britanskim procesom izstopa iz Evropske unije. Pred tem je enako službo opravljal v ZDA, dokler je ni zaprl prejšnji ameriški predsednik Donald Trump. Je tudi član palestinske politične stranke Fatah in nekdanji strateški svetovalec palestinskega predsednika Mahmuda Abasa.

Nič se ni začelo 7. oktobra, temveč z Balfourjevo deklaracijo pred 107 leti. Takrat so o nas zapisali, da smo nejudovska manjšina, čeprav smo predstavljali več kot 90 odstotkov prebivalstva. Veliko večino so spremenili v manjšino, da so lahko potem trdili, da gre za zemljo brez ljudi in za ljudi brez zemlje. Gre za kolonialno miselnost, da je priseljena nacija večvredna od prvotne nacije.