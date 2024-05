Z glavo v pesku

V kolumni preberite:

Sredi mandata v varnostnem svetu, ko si slovenska diplomacija umišlja, da doživlja zunanjepolitični klimaks in so vse ostale teme postale premajhne zanjo, ko sedi v Palači narodov za omizjem velikih in je tako rekoč popek sveta, ko predsednik vlade poziva evropske voditelje, naj vendar priznajo Palestino, kakor jo je priznala Slovenija, čeprav Slovenija tega ni naredila, se je zgodila neka neprijetnost. Izgubljena je še ena slovenska tožba pred mednarodnim sodiščem.