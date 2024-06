Mi Zemlji ali ona nam?

V nadaljevanju preberite:

Moje letošnje potovanje je – poleg humanitarne dejavnosti, ki se ji bolj intenzivno posvečam od leta 2015, ko sem v Nepalu doživel in preživel katastrofalni potres – tokrat vključevalo še pot do dveh meni še neznanih območij. V prvem delu naj bi se še s tremi sopotniki – Adrijan se mi je pridružil v Ljubljani, Badema in Kruno pa v Katmanduju – prek 5300 metrov visokega sedla Kang La spustili nazaj v dolino reke Marsiandi. V drugem delu pa naj bi se pod 6983 metrov visokim Lamjung Himalom in 7937 metrov visoko Anapurno II skušali prebiti do znanega turističnega mesta Pokara.

Iz Katmanduja smo proti izhodišču naše poti, zaselku Koto, potovali z džipom. Nepalski šoferji imajo za srečno in varno vožnjo na armaturni plošči ponavadi podobice svojih budističnih in hindujskih bogov. A naš je imel na njej pritrjen kar zajeten križ z Jezusom in še maketo reševalnega helikopterja, tako za vsak primer, če oni tam zgoraj v ključnem trenutku ne bo imel časa …

Z gorniškim delom poti smo dobro začeli. Dosegli smo zaselek Naar na višini 4200 metrov. Po treh dneh raziskovanj in aklimatizacije smo brez težav prekoračili skoraj povsem kopno 5300 metrov visoko sedlo Kang La. Noro lepi pogledi na osemtisočaka Manaslu in Anapurno ter na morje le malo nižjih himalajskih orjakov. Počasi smo se začeli približevati naselju Timang na višini 2700 metrov, kjer naj bi začeli drugi del poti.