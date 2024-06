Četrti dan eura: Prvi preizkušnji za Francijo in Belgijo

Tretji dan evropskega prvenstva bo Slovencem ostal v zelo dobrem spominu, proti Danski je Slovenija iztržila dragoceno točko, predvsem pa je v drugem polčasu pokazala, da je povsem enakovredna tudi tihim favoritom, kakršna je Danska. Slovenci začenjajo priprave na tekmo s Srbijo, ki je včeraj zvečer pustila dober vtis proti Angliji in tesno izgubila z 0:1, danes pa bodo v sporedu zanimivi obračuni v preostalih skupinah.

Romunija – Ukrajina (15.00, Allianz Arena, Munchen, sodnik G. Nyberg)

V prvi tekmi skupine E se bosta ob 15.00 v Münhcnu pomerili reprezentanci Romunije in Ukrajine. Ukrajina je na zadnjih enajstih tekmah na evropskem prvenstvu izgubila osemkrat, na zadnjem euru pa jo je v četrtfinalu premagala Anglija. Romunija je na evropskih prvenstvih odigrala 15 tekem, zmagala pa je le enkrat. Državi sta do danes odigrali šest medsebojnih tekem, a vedno na prijateljskih tekmah. Na zadnjih treh je bila Ukrajina neporažena.

Romunska reprezetanca je nazdanje nastopila na evropskem prvenstvu leta 2016. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Belgija – Slovaška (18.00, Frankfurt Arena, Frankfurt, sodnik H. U. Meler)

Dogajanje v skupini E se bo nadaljevalo ob 18.00, ko bosta na Frankfurt Areni igrali Slovaška in Belgija. Najboljša belgijska uvrstitev na euru je drugo mesto iz leta 1980, na zadnjih dveh turnirjih pa so izpadli v četrtfinalu. Na današnji tekmi so Belgijci v vlogi favorita, česar se zaveda tudi slovaški trener Francesco Calzona. »Pomembno je, da ne izgubimo,« je pred tekmo z Belgijo dejal Calzona.

Avstrija – Francija (21.00. Düsseldorf Arena, Düsseldorf, sodnik J. G. Manzano)

Zadnja tekma dneva je obračun Francije in Avstrije v Düsseldorfu, s čimer se bo zaključil prvi krog v skupini D. Včeraj je nizozemska reprezentanca premagala Poljsko in si tako tlakovala pot za uvrstitev v naslednji del tekmovanja. Francoska reprezentanca je na zadnjih desetih tekmah v vseh tekmovanjih proti Avstriji izgubila le enkrat. Najtežja naloga za Avstrijce bo ustaviti Kyliana Mbappeja, ki še lovi svoj prvi gol na evropskem prvenstvu.