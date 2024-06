Omrežnine morajo prinesti več, sicer bomo ostali brez elektrike

V nadaljevanju preberite:

Mitja C. Fabjan je predsednik sindikata energetike dobro leto, na tem položaju pa zna dobro unovčiti več kot dvajsetletne izkušnje iz elektrodistribucijskih podjetij. Sodeloval je pri pogajanjih za pogodbe za pravičen prehod, a ugotavlja, da se stvari premikajo zelo počasi, če sploh. Iz lastnih izkušenj, nove stvari, kot pravi, mora preizkusiti, tudi ne verjame v možnost popolnega razogljičenja energetike z obnovljivimi viri, dvomi v elektrifikacijo prometa in ga skrbi za delavce, saj jih zmanjkuje.

Plače vam je uspelo nekoliko zvišati.

Nekaj smo naredili narobe, če deset let vlagamo v to, da usposobimo varilca, ko pride, pa da odpoved in gre polagat izolacijo. Lahko da je tam plača dobra le začasno, a človeka smo izgubili. Kot sindikat smo podprli dvig minimalne plače, zdaj pa ugotavljamo, da je minimalna plača v dveh letih zrasla za 40 odstotkov in imajo naši monterji plačo, ki je nižja od minimalne. Če bo minimalna plača še naprej tako rasla, bomo kmalu pri drugem segmentu zaposlenih v energetiki. Regulator, Agencija RS za energijo, vztraja, da omrežnine ne bodo višje. Mi pa vztrajamo, da se morajo zvišati, a ne toliko zaradi plač; elektrike ne bomo imeli, saj ne bo zaposlenih za okrepitev in gradnjo omrežij.