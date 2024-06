Flamenko, polje neskončne svobode

Urška Centa

Letnik 1993. Plesalka, koreografinja, glasbena ustvarjalka in pedagoginja, ki za ustvarjalno izhodišče jemlje umetnost flamenka. Med letoma 2014 in 2017 je študirala na madridskih akademijah flamenka Centro de Danza Española y Arte Flamenco Amor de Dios in UFlamenco. Leta 2021 je na Akademiji za ples AMEU v Ljubljani diplomirala iz sodobnega plesa in koreografije. V zasledovanju medkulturne vizije razvija performativno govorico med flamenkom in sodobnim plesom. Sodeluje s slovenskimi in tujimi umetniki in z raznolikimi plesno-glasbenimi projekti nastopa na pomembnejših odrih doma in v tujini.

Med njene odmevnejše avtorske projekte spadajo Sinsonte, v grlu pozabljena pesem (Cankarjev dom, Zavod Flota, 2022), Zgodbe o pticah z Marcom de Ano (Zavod Nest, 2021), Zvoki izpod kože s Kristyno Šajtošovo, Anjo Möderndorfer in Saro Janašković (Zavod Nest, 2021), ENO – ONE (Cankarjev dom, Zavod Flota, 2020), Lorca, ti in jaz s Katjo Šulc in Robertom Jukičem (2018), Eno balado, prosim! z Zvezdano Novaković (2018) ter delovanje v glasbenih zasedbah Nairuz in Sentido project. Od leta 2017 v Ljubljani vodi cikel Noches de Tablao in je pobudnica ustanovitve zavoda za multižanrsko umetnost Nest in njegova umetniška vodja.