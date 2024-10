(KOLUMNA) Za to gre v zadevi demokracija

V nadaljevanju preberite:

Kaj je v resnici volja ljudstva? In kaj v resnici pomeni ustanova referenduma? Taka so bila vprašanja ta teden, ko je državni zbor umaknil referendum o Jeku 2. Ga je res umaknil zato, ker ljudje o projektu nismo bili zadosti informirani, ali zato, ker so »poenotene stranke« ugotovile, da ljudstva brez posledic zanje ne bo mogoče pripeljati žejnega čez vodo?