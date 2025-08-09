Zakaj je v Sloveniji normalno dvomiti v znanost in zanikati podnebne spremembe?

V nadaljevanju preberite:

Zakaj se odpor do sprememb prodaja kot zdrava kmečka pamet, v resnici pa postaja nova oblika kulturnega nazadnjaštva? Ena najbolj nenavadnih posebnosti sodobne Slovenije je, da ima pogosto več zaupanja v preteklost kot v prihodnost. Ne gre za običajen konservativizem, ki varuje vrednote, temveč za obrambni mehanizem pred realnostjo, ki se hitro spreminja. Za novo vero, ki v imenu varnosti zavrača spremembe, tudi tiste, ki so neizogibne in nujne.

Ta drža postaja vse bolj razširjena. Zanikanje podnebnih sprememb, odpor do obnovljivih virov energije, nezaupanje v znanost, ideološko nasprotovanje elektrifikaciji mobilnosti, celo odpor proti digitalizaciji javne uprave – vse to so simptomi iste bolezni zaostalosti, ki se maskira v skrb za tradicijo, zdravje, naravo ali svobodo. V resnici gre za beg. Za iluzijo, da lahko prihodnost ustavimo, če jo dovolj odločno zanikamo.