Zakaj naše helikoptersko reševanje ni primerljivo z evropskimi standardi

Slovenija je edina med tako imenovanimi razvitimi evropskimi državami, ki nima niti enega namenskega medicinsko reševalnega helikopterja. V Avstriji in Italiji jih imajo na desetine, na Hrvaškem štiri, celo nerazvita Albanija ima enega. Najrazvitejše službe HNMP delujejo 24 ur na dan vse dni v letu, kar pomeni, da letijo in rešujejo tudi ponoči. Večina služb v razvitih državah deluje vsaj v celotnem vidnem delu dneva, v Sloveniji pa niti to ne.

Najdaljši delovni čas helikopterskih enot slovenske policije in vojske je 12 ur dnevno (od 8. do 20. ure), kar je velika pomanjkljivost zlasti poleti, ko je dan precej daljši in bi dejavnost lahko podaljšali brez zahtevnih razmer za nočno letenje. Le izjemoma, odvisno od letalskega dela posadke helikopterja, včasih intervencijo lahko podaljšamo prek uradnega delovnega časa. Številnim pacientom zaradi opisanih časovnih omejitev, ki jih delovanju HNMP postavljata policija in vojska, ne moremo pomagati. Nesreče in hude bolezni pa se dogajajo ob vsaki uri dneva!