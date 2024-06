Za hudo nesrečo v Mojstrovki ne bo odgovarjal nihče, gorski vodniki razočarani

V nadaljevanju preberite:

Po nesreči, o kateri se je začelo govoriti kot o velikonočnemu čudežu (ker ni bilo smrtnih žrtev), je prišlo do prelomnega trenutka – po kriminalistični preiskavi so na PU Nova Gorica na Okrožno državno tožilstvo Nova Gorica vložili kazensko ovadbo zoper organizatorja in vodjo ture zaradi povzročitve splošne nevarnosti. To je bilo prvič v zgodovini samostojne Slovenije, da se je v kazenskem postopku ugotavljala odgovornost organizatorja pohoda na črno!

Toda pred dnevi je novogoriško državno tožilstvo kazensko ovadbo zavrglo, in to kljub vsemu, kar je bilo pri tej nesreči narobe. Po mnenju tožilstva je bil vodja ture zelo skrben do udeležencev, torej tudi do ponesrečencev, ki so le po čudežu preživeli.