Tokić po zadnjem izzivu potočil tudi solzo: Čakam še eno darilo

Uvodni dan glavnega turnirja namiznoteniške svetovne serije v Ljubljani (WTT Star Contender) so slovenski predstavniki ostali brez zmage. A to je bilo drugotnega pomena. Konkurenca je izjemno kakovostna in globalna, takšna pa je bila tudi športna pot Bojana Tokića.

Na svojem zadnjem turnirju elitne ravni oziroma v poslovilnem nastopu je 44-letnik v prvem kolu posamične konkurence izgubil z Wong Chun Tingom iz Hongkonga z 0:3 (9, 9, 8), čeprav je vodil v vsakem nizu.

Bojan Tokić končuje nastope na najvišji ravni. FOTO: PPP/ITTF

Igralsko se je v slovo prikradlo tudi nekaj živčnosti, vse je bilo čustveno. »Po toliko letih ni lahko končati kariere na visoki ravni, tudi sam sem zdaj potočil kakšno solzo,« je Tokić povedal po dvoboju, ko je prejel kup daril, tudi od svojega slovenskega naslednika Darka Jorgića.

Se pa je v 2. krog uvrstil Deni Kožul, s 3:2 je ugnal Poljaka Samuela Kulczyckega. Tudi njemu pa ni dobro kazalo. Izgubljal je že z 0:2, a se zbral, dobil izenačen tretji niz, psihološko prednost pa v nadaljevanju izkoristil in naslednja dva niza dobil z 11:6.

Še v Zadar? Kot pravi Bojan Tokić, mu bo največje darilo, če bo prejel poziv za letošnje ekipno evropsko prvenstvo v Zadru: »Še lahko pomagam tem fantom, pa tudi poskrbim lahko za kakšno zmago. S selektorico (Andreja Ojsteršek Urh; op. p.) o tem še nisem govoril, a sodeč po tem, da je njen mož, Jože Urh, tudi dolga leta moj trener, zavrnil povabilo na mojo poslovilno zabavo, češ da se zanj še ne poslavljam, imam upanje.«

Tokić, ki je pred posamičnim dvobojem skupaj z nečakinjo Saro (tudi ona se je zjokala zaradi strica) izgubil tudi igro 1. kroga mešanih dvojic, je neke vrste vzornik tudi Jorgiću in Kožulu, ki sta bila prav tako uvrščena na glavni turnir. Jorgić je bil kot peti nosilec v prvem krogu prost in bo svoj prvi posamični dvoboj odigral v petek, Kožul pa je po številnih porazih Slovencev, med drugim tudi dvojice Jorgić/Kožul, poskrbel, da so gledalci lahko pozdravili vsaj eno domačo zmago.

V petek se bo meril z devetim nosilcem, Korejcem Ohom Junsungom, Jorgićev tekmec pa bo zmagovalec večernega dvoboja med Angležem Tomom Jarvisom in Korejcem Parkom Ganghyeonom.