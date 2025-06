Slovenijo imam rajši kot marsikateri Slovenec

V nadaljevanju preberite:

Biti star 44 let in biti še (poklicno) dejaven v športu ni od muh. Bojan Tokić se je zapisal v zgodovino slovenskega namiznega tenisa, na evropskih prvenstvih si je z loparjem in žogico priigral tri bronasta odličja, posamično leta 2011, istega leta tudi v dvojicah, v paru s Srbom Aleksandrom Karakaševićem je bil dobitnik brona tudi na EP dve leti prej. Naslednji konec tedna se bo poslovil z najvišje ravni igranja, v Ljubljani bo namreč turnir WTT Contender z udeležbo globalne elite, tudi zdaj udarnega domačega aduta Darka Jorgića. Bojan Tokić pa je podoživel vsa ta dolga športna leta. Preberite zelo zanimiv pogovor z njim.