Četrti Slovenec, ki se bo brez stika s svetom podal čez Atlantik

V preteklosti se je s sestro Marušo Močnik podal na 335 navtičnih milj dolgo plovbo brez postanka po Jadranu, od Portoroža do Dubrovnika. Ker sta potrebovala le 84 ur in 10 minut, sta se vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov za najdaljšo prejadrano razdaljo brez postanka v jadrnici tipa dinghy.

Pija Kapitanovič se je z Urošem Kraševcem, profesionalnim jadralcem, o katerem se govori, da bo postal najboljši slovenski oceanski jadralec, pogovarjala o načrtovani regati Mini Transat, občutkih samote, moči oceana, družinskem poreklu in sponzorskih pogodbah. Fotografiral ga je Črt Piksi.

Kot mladinec se je uvrščal med deseterico najboljših jadralcev na svetu, a je moral na vrhuncu tekmovalno kariero za nekaj časa opustiti, kajti prišla je finančna kriza in najprej je zarezala v sponzorske proračune podjetij. Profesionalno jadranje si kot najdražji šport na svetu, v katerem cene plovil dosegajo milijonske zneske, s svojimi financami lahko privoščijo le redki.

Uroš Kraševac Je profesionalni jadralec in trener jadranja z rekordom v Guinnessovi knjigi. Septembra se bo, kot četrti Slovenec, na zelo zahtevni regati podal z majhno barko čez Atlantik. Pri tem ne bo imel nobenega stika z zunanjim svetom. Stavi na prva mesta. Je diplomant fakultete za šport, pa tudi inštruktor smučanja, deskanja na snegu in teka na smučeh. Prihaja iz znane slovenske družine arhitektov, ki je oblikovala marsikatero slovensko stavbo. A v arhitekturo ga nikoli ni vleklo. Obožuje samoto in neskončnost morja. Ljubezen do jadranja so mu privzgojili starši.

V vmesnem obdobju je dokončal študij kineziologije na fakulteti za šport, se posvetil kolesarjenju, opravljal delo inštruktorja smučanja, deskanja na snegu in teka na smučeh, z jadranjem pa ostal v stiku kot trener na jadralni zvezi. Honorarno je začel sodelovati s podjetjem Seascape, ki sta ga ustanovila slovenska jadralca Andraž Mihelin in Kristian Hajnšek. Ta sta v letih 2008 in 2009 – edina po Juretu Šterku – uspešno odjadrala Mini Transat, regato čez Atlantik z najmanjšimi, 6,5-metrskimi oceanskimi jadrnicam in tam dobila idejo in navdih za zasnovo in proizvodnjo športnih jadrnic. Iz tega je nato nastalo v svetu vodilno podjetje s celo vrsto priznanj v segmentu športnih jadrnic, ki je zaslužno za to, da je športno jadranje dostopno več ljudem, kajti ceno jadrnice jima je uspelo znižati z okoli 250.000 na 45.000 evrov.

Mini Transat je eden od treh največjih solo jadralski izzivov v oceanskem jadranju, v katerem mora jadralec sam na najmanjši oceanski regatni barki (razred mini 6,50) brez stika z zunanjim svetom prepluti 75.000 kilometrov oziroma 4000 navtičnih milj.

Uroš Kraševac je s Seascapom sodeloval na dogodkih, kot skiper, vozil je regate, poprijel pa je tudi za fizično delo, od sestavljanja do popravljanja jadrnic. »Jadralec, ki se sam poda na pot čez Atlantik, mora namreč obvladati tudi to,« pravi. Kmalu se je porodila ideja, da bi ob sponzorski pomoči podjetja spet začel tekmovati, in v prvih dveh tekmovalnih sezonah po premoru je brez posebnih treningov dosegel izvrstne rezultate. Prav vsakič se je namreč povzpel na stopničke. Od zmage v razredu Beneteau First 18 SE – Seascape Edition na največji solo regati na svetu Silverrudder, tretjega mesta na njegovi prvi oceanski regati MAP, tretjega mesta na regati do Azorskih otokov in nazaj, ki je v razredu mini 6,50 še posebej priznana, do naslova evropskega podprvaka na Eurosaf Beneteau First 27 SE & European Single-handed Championship.

Po odlični prvi sezoni so se začeli pogovori o Mini Transatu. To je eden od treh največjih solo jadralski izzivov v oceanskem jadranju, v katerem mora jadralec sam na najmanjši oceanski regatni barki (razred mini 6,50) brez stika z zunanjim svetom prepluti 75.000 kilometrov oziroma 4000 navtičnih milj. Dobri rezultati v sezoni 2022, ki jo je končal na skupnem šestem mestu, so mu prinesli kvalifikacijo na Mini Transat. Število udeležencev je namreč omejeno na 90. Če bo Kraševcu septembra podvig uspel, se bo vpisal v zgodovino kot četrti Slovenec, ki je sam preplul Atlantik na tej regati.

S sestro jadrala najdlje brez postanka

Zanimiv pa je bil tudi podvig, ki ga je »za trening« opravil s sestro Marušo Močnik. S 335 navtičnih milj dolgo plovbo brez postanka po Jadranu, od Portoroža do Dubrovnika, za kar sta potrebovala 84 ur in 10 minut, sta se vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov za najdaljšo prejadrano razdaljo brez postanka v jadrnici tipa dinghy. Trenutno se Kraševac ukvarja s predelavo svoje barke (prejel jo je od švicarskega donatorja Lukasa Steuerwalda), s katero se bo podal čez Atlantik, in izpolnjuje zadnje sponzorske obveznosti, med katere sodi tudi delo v ladjedelnici Seascapa, preden se bo posvetil intenzivnim pripravam na pustolovsko preizkušnjo.

Ujamemo ga v delavnici, oblečenega v delovni kombinezon, posut je z belim prahom – posledica brušenja barke. »To je nikoli dokončano delo,« v smehu pristavi. Kakšne načrte ima največji slovenski jadralski up za novo sezono, ki je tik pred vrati? »Glede na to, da sem prvo sezono odjadral vrhunsko, so pričakovanja za drugo večja. O bolj natančnih rezultatih težko govorim, ker v tem letu nimam dovolj izkušenj, da bi lahko objektivno ocenil, kje sem. Treniral nisem prav veliko, saj imam sponzorsko pogodbo, ki določa, da pol leta delam v podjetju, drugo polovico pa lahko jadram. Na srečo sem prvo polovico sezone poleg dela izkoristil tudi za predelavo barke, s katero bom tekmoval na regati Mini Transat. Ker sem jo sam predeloval, imam glede barke izvrsten občutek. Ko se usedem za krmilo, čutim, da je to to.«

Uroš Kraševac v proizvodnji jadrnic podjetja Seascape v Podpeči. FOTO: Črt Piksi

Atraktivnost regate, ki poteka vsaki dve leti in se začne v Franciji, gre prek Kanarskih otokov čez Atlantik do otoka Guadelupe v Karibih, je v tem, da je prepovedana tehnologija. Prepovedane so vse elektronske karte, prav tako vsakršen stik s kopnim. Edine informacije, ki jih jadralec dobiva po dolgovalovnem radiu, so vremenska napoved in podatki o oddaljenosti od cilja. In kako potekajo priprave? »Najbolj bistvena je priprava z meteorologom, s katerim pripravljaš različne možne scenarije, kaj storiti, če bo vremenski pojav tak, in kaj, če bo drugačen.« Jadralec mora torej pred preizkušnjo, na kateri bo dlje časa sam sredi širnega morja prepuščen na milost in nemilost vremenu, tega zelo dobro poznati.

»Z vremenom imam izkušnje, ker že dolgo jadram, vendar daleč od tega, da bi imel meteorologijo v mezincu. Sodelujem pa z odličnim, svetovno priznanim meteorologom in jadralcem Juretom Jermanom, ki mi bo pred startom povedal najbolj verjetno vremensko prognozo in temu bom prilagodil pot, po kateri bom plul.« Čeprav gre za tekmo brez ovir, pa se ta dirka vedno prilagaja vremenskim razmeram. »Delaš ovinke, enkrat severno, drugič južno, s čimer loviš ciklone, vrtince vetra, ki ti omogočijo hitro jadranje. Cilj je, da se ciklonu optimalno približaš, s čimer izrabiš smer in jakost vetra.« Pomemben del priprav so tudi rezervni scenariji, kajti vreme se lahko nenapovedano spremeni in takrat moraš vedeti, kaj to pomeni in kako ukrepati.

»Na koncu si sredi morja sam, oceniti moraš, kaj se z vremenom dogaja in kaj ti je storiti.« Pa mu takrat srce hitreje bije? »Seveda. Tudi strah me je. Ampak to spada zraven,« odgovori in po premoru nadaljuje: »Če ne moreš nič narediti, da bi rešil težavo, se sprijazniš, da je, kar je.« Kraševac sicer samozavestno stavi na prva tri mesta. »Težko si predstavljam, da ne bi tega dosegel. Če bi videl, da sem v velikem zaostanku, bi imel težko psihično nalogo, da bi regato dokončal. Rad tekmujem in rad sem dober.«

Trening spanja na nevrološki kliniki

Da bo cilj uresničen, je pomembna tudi psihična priprava, ki pa je povezana predvsem z organizacijo spanja. Tehnike najoptimalnejšega spanja se bo učil na nevrološki kliniki oziroma v somnološki ambulanti. Psihološke priprave pa opravlja ob pomoči danskega profesorja in psihometrika Martina Hammershøja Olesena. Na takšnih regatah se, kot pravi, »dan ne začne, ko gre sonce gor, in ne konča, ko gre dol«.

Z analizo in načrtom spanja jadralci določijo dve obdobji v dnevu, ko imajo najboljši spanec. S tem prilagodijo in optimizirajo dolžino spanja za kar najboljšo regeneracijo. »Taka je teorija, ampak na koncu je to videti tako, da spiš vsake štiri ure po dvajset minut.« In kako lahko kar tako hitro zaspiš? »Ker si zelo utrujen.« Načeloma, pravi, »spiš, ko je barka stabilna in sta njena hitrost in smer optimalni, ko ne potrebuje večjih popravkov. Včasih spim po šest ur skupaj, so dnevi, ko ne piha in lahko spiš ves dan, ampak sam imam navado, da se, ne glede na razmere, vsakih dvajset minut zbudim in preverim stanje.« Pa ni človek po tako nenavadnem spanju čez nekaj dni precej utrujen? »Vsekakor bolj, kot če spiš devet ur. Toda osnovni cilj je, da si čim več časa za krmilom čim bolj spočit. Seveda ne smeš pretiravati, kajti glava mora biti na svojem mestu, da lahko sprejemaš pametne odločitve in ne počneš neumnosti zaradi utrujenosti. Če pričakujem slabo vreme, se naspim na zalogo.«

Lani je v takih trenutkih spokojnosti napisal otroško pesem in jo posvetil nečakinji. Včasih tudi bere, a s knjigami ne kaže pretiravati, prostora je le za eno. Na regatni barki je vsak kilogram tehtno odmerjen, zato sta voda in hrana zelo natančno razporejeni. Jadralci jedo dehidrirano hrano. »Ko pridem na cilj, grem najprej na pico in pivo.«

Kako to, da se ni še sam odločili za arhitekturo? »Nikoli me ni zanimala.«

Družina in Zdravniki brez meja

Njegovo pot čez Atlantik bo zaznamovalo tudi dobrodelno delo, kajti v kampanji bo promoviral humanitarno organizacijo Zdravniki brez meja. Uroš Kraševac, o katerem se v jadralskih krogih govori, da bi lahko postal najboljši slovenski oceanski jadralec ali Filip Flisar jadranja, sicer prihaja iz znane slovenske družine arhitektov. Ded Branko Kraševac je bil v nekdanji državi vodilni industrijski oblikovalec fasad in fasadnih elementov iz aluminija in litega aluminija, med drugim je zasnoval Metalko v Ljubljani. Oče Igor Kraševac, tudi priznan arhitekt, je razvil varianto polstrukturne obešene fasade iz aluminija in stekla, ki jo lahko vidimo na stolpnici World Trade Centra (WTC) v Ljubljani, ter prenovil fasado hotela Lev, katere prvotni avtor je bil njegov oče. Z ženo Mojco, rojeno Humer, prav tako arhitektko, sta oblikovala več kot 500 objektov po Sloveniji. Kako to, da se ni še sam odločili za arhitekturo? »Nikoli me ni zanimala.«

»Sta mi pa starša privzgojila ljubezen do jadranja. Zaljubljena sta bila v morje, na poroko na Hvaru sta se pripeljala z barko. Jadranje je postalo družinski način življenja, od nekdaj smo imeli družinsko barko. Pri petih letih sem se odločil, da bi rad tekmoval, in sem se včlanil v jadralsko društvo Sidro Maribor, tam sem opravil šolo jadranja in prve milje v razredu optimist, ki je najmanjša tekmovalna solo barka.

Primorci smučajo, Štajerci pa jadrajo

Po dvajsetih letih solo jadralne kariere v razredu optimist in razredu laser – v tem sem bil kot mladinec v reprezentanci vedno med prvimi desetimi na evropskem in svetovnem prvenstvu – je bilo boleče, ko sem moral narediti premor.« Ker prihaja iz Slovenske Bistrice, ga vprašam, ali ni tako, da naj bi jadralci »gor rasli ob morju«? »Nikakor. Štajerci jadramo, Primorci pa smučajo. Jasno, to, česar nimaš, je najbolj zanimivo,« izstreli. Kaj je pri jadranju po tolikih letih še privlačno?

»Obožujem biti sam. Občutek zavesti, da je, kamorkoli pogledaš, le obzorje, je neprecenljiv. Voda pod tabo. Nebo nad tabo. Modro zgoraj, modro spodaj, ravna črta, na njej barka in ti na njej. Večina ljudi bi bila nervozna, meni pa tam zelo ustreza. Imam spoštovanje do oceana, te ogromne mase vode, ki si ji prepuščen na milost in nemilost. Ampak ko se vprašam, ali me je strah, mislim, da me ni. Občutek je dober, ne vem pa, kako točno ga poimenovati.«

Če bi lahko izbral karkoli na tem svetu, kar bi rad še preizkusil, ve, da je to regata okoli sveta​ Vendee Globe, ki poteka vsaka štiri leta. »To so sanje, kajti gre za neskončno velik finančni zalogaj, težek okoli štiri milijone evrov.«